Москва, 20 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. На сайте московского правительства mos.ru появился сервис по оформлению онлайн единого читательского билета (ЕЧБ). Об этом 20 декабря сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

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ЕЧБ позволяет брать книги во всех столичных библиотеках и пользоваться сервисом «Библиотеки Москвы». Ранее для оформления билета было необходимо очное присутствие в одной из библиотек.

«Сначала читальни подключили к общей информационной системе, — рассказала Сергунина. — Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате».