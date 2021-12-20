20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии о том, что «северо-западные соседи» республики будут уничтожены в случае крупного конфликта в Европе.

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Заявление заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майора Владимира Арчакова о том, что «северо-западные соседи» Белоруссии будут уничтожены в случае крупного конфликта в Европе, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 20 декабря в социальной сети Facebook.

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы кто-то это сказал в 80-х, мигом бы очутился в наблюдательной палате советской психиатрической больницы», — считает Станислав Ц.

Многие пользователи пришли к выводу, что речь идёт о странах Прибалтики и Белоруссия расценивает эти государства в качестве потенциальных военных противников, которые будут уничтожены в случае войны с республикой.

«Как аукнется, так и откликнется. Не всё же прибалтийским странам гадить Белоруссии», — отмечает Tatyana E.

Некоторые комментаторы отмечают, что Прибалтика сама по себе без поддержки других членов НАТО действительно может быть снесена белорусскими военными.

«А «трибалды» этого, видать, не понимают. Думают, что защитит их кто-то из НАТО», — пишет Наденька И.

Часть людей полагает, что глупо надеяться на войну со странами — участницами Североатлантического альянса без участия основных сил НАТО.

«Забавно. А что собой представляет Белоруссия без России? Особенно если учитывать, что за Прибалтикой стоит целое НАТО? Что, Лукашенко собирается воевать до последнего россиянина?» — задаётся вопросом Олег К.

Солдаты НАТО в Риге U.S. Army Europe Images

Ряд пользователей указывает на то, что такие резкие заявления не способствуют мирному урегулированию конфликта между Белоруссией и соседними европейскими государствами. Граждане убеждены, что война Белоруссии ментально превратится в войну Российской Федерации, и это очень плохая перспектива для нашей страны.

«Судя по всему, российская сторона получила самую большую головную боль на весь 2022 год в лице Лукашенко и его бесконечных выкидонов. Пригрели, блин, союзника. Этак он наделает делов, которые в итоге придётся именно России разгребать», — предполагает Валерий Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Лукашенко радикализирует обстановку вокруг Белоруссии, не давая при этом окружающим напоминать, что именно он является президентом республики.

«А Лукашенко уверен, что белорусы единым фронтом будут воевать за Лукашенко? Или он хочет сказать, что его бесконечные провокации не имеют под собой целью создать такое напряжение, которые выльется в итоге в кровавое противостояние, чтобы удержаться во власти? Так кто, на самом деле, любит Белоруссию больше: тот, кто желает мира и процветания, или тот, кто бросает окружающим странам угрозы?» — задаётся вопросом Кирилл И.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.by

Нашлись и те, кто не уверен, что кто-либо желает напасть на Белоруссию извне, ведь есть куда более желанная цель для западных стран — Российская Федерация.

«Я могу понять Россию, которая является мощной политической силой, способной влиять на мировые процессы, из-за чего Западу приходится её сдерживать при помощи НАТО, ей действительно есть чего опасаться. Но я пока не слышал ни одного заявления со стороны западных стран о необходимости вторжения в Белоруссию. Про Россию такое говорили, про Белоруссию нет», — заметил Евгений Б.

Напомним, 18 декабря заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил в интервью журналу «Национальная оборона» о том, что «северо-западные соседи» Белоруссии будут уничтожены в случае крупного конфликта в Европе.