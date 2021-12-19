Сантьяго, 20 декабря, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Чили. ОБ этом 19 декабря сообщает телеканал 24 Oras.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

На пост главы государства претендуют Габриэль Борич из коалиции левого толка «Одобряю достоинство» и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. О серьёзных нарушениях во время голосования не сообщалось. Команда Борича обвинила власти страны в плохой организации движения общественного транспорта в столице Чили, городе Сантьяго. Из-за этого на остановках образовывались очереди из желающих попасть на избирательный участок.

Министр транспорта Чили Глория Хутт категорически отвергла попытки обвинить власть в попытках создать людям препятствия и снизить явку на избирательные участки. Хутт пояснила, что власти могли недостаточно быстро реагировать на проблему с задержками транспорта, но злого умысла в этом не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидаты в президенты Чили скорректировали свои предвыборные программы с целью привлечь на выборы более широкую аудиторию.