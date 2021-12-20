Милан, Италия, , 00:39 — REGNUM 19 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в последнем матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 уступил «Наполи» со счетом 0:1. Единственный мяч на пятой минуте встречи забил центральный полузащитник сборной Северной Македонии Элиф Эльмас после передачи Петра Зелиньского.

«Наполи» (сс) RonnyK

Желтые карточки получили Джованни Ди Лоренцо (33') и Кевен Малькюи (67'). На матче работала бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Фоде Туре, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци (Пьер Калюлю, 86'), Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 78'), Раде Крунич (Алексис Салемакерс, 63'), Франк Кессье, Браим Диас (Оливье Жиру, 63'), Джуниор Мессиас (Саму Кастильехо, 78'), Златан Ибрагимович.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Наполи»: Давид Оспина, Кевен Малькюи, Хуан Жезус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Диего Демме (Станислав Лоботка, 54'), Элиф Эльмас (Фаузи Гулам, 86'), Андре-Франк Замбо-Ангисса, Петр Зелиньский (Адам Уна, 78'), Ирвинг Лосано (Маттео Политано, 77'), Андре Петанья (Дрис Мертенс, 78').

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Наполи», одержав двенадцатую победу и набрав 39 очков, обошел «Милан» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Милан» с тем же количеством очков опустился на третье место.