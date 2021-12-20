20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Видео, на котором экс-президенту Украины Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, но он успевает заскочить с охраной в автомобиль и под фразу «Поехали, твою мать!» уезжает от украинских силовиков, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 20 декабря в социальной сети Facebook.

Геть! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни одно «доброе дело» не останется безнаказанным!» — считает Борис Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что бегство бывшего украинского президента выглядит каким-то кощунством над законами Украины, ведь Порошенко не имел права покидать пределы страны, будучи вызванным по повестке.

«Если Порошенко вручили официально повестку в суд, то почему позволили ему выехать из страны? Как он сумел свободно пересечь границу? Его же должны были задержать в аэропорту по причине вызова по повестке! Общая практика всех стран мира доказывает, что просто так вылететь из страны нельзя в таких случаях. Или это опять «игра» Зеленского: сделать видимость, что власти якобы борются с коррупционерами?» — задаётся вопросом Анжела Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что действующие украинские власти, судя по всему, таким образом выпроводили экс-президента Украины за пределы страны.

«Его красиво попросили выехать. Допрашивать, я думаю, его даже не собирались. Просто Зеленский почуял, что пахнет жареным и что украинский народ будет готов вновь проголосовать за ненавистного ему Порошенко, лишь бы этот зелёный глист навсегда покинул кресло президента», — поделилась своим мнением Ольга К.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов President.gov.ua

Часть людей полагает, что возможность сбежать от правосудия за границу приведёт Украину к такой тотальной коррупции, которой страна ещё никогда не видела.

«Если Зеленский так будет ловить коррупционеров, то постепенно все они от правосудия сбегут в Турцию! Или это так специально сделали? Что, не смогли загнать Порошенко в тюрьму, значит, надо его за пределы страны выгонять? А за преступления перед судом кто будет отвечать? Зеленский в предвыборной гонке обещал Порошенко в тюрьму посадить? Или забыл уже, что народу своему обещал?» — интересуется Tamara M.

Ряд пользователей указывает на то, что действующие украинские власти очень боятся своих конкурентов, поэтому предпринимают такие нелепые попытки выдавить их из страны.

«Я не удивлюсь, если при нахождении за границей оный субъект попросит политического убежища за, якобы, незаконные преследования по политическим мотивам нынешними властями Украины. Зеленский с его командой тонут, пытаются расквитаться со своими конкурентами, чтобы власть не отняли. Слабая власть — горе для народа», — указывает Иван П.

Нашлись и те, кто предполагает, что Порошенко не пропадёт за границей, а последует опыту другого политического гастролёра — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Забавно будет, если Порошенко последует примеру Саакашвили и, будучи преследуемым на Украине, станет каким-нибудь депутатом в Турции», — пишет Алла П.

Порошенко молится President.gov.ua

Напомним, 18 декабря государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту страны Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, но он успевает заскочить с охраной в автомобиль и под фразу «Поехали, твою мать!» уезжает от силовиков. Вскоре пресс-служба украинской партии «Европейская солидарность», главой которой является Порошенко, сообщила о том, что бывший президент покинул территорию Украины и отправился в дипломатическое турне, во время которого он посетит сначала Турцию, а затем Польшу.