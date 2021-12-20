Москва, , 00:25 — REGNUM 19 декабря на Bubbly Comics Con создали нового фэнтезийного сериала «Этерна» представили новые персонажные постеры с главными героями картины — Альдо Раканом, герцогом Ричардом Окделлом и мастером фехтования Эстебаном Колиньяром.

Фэнтези-сага «Этерна» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

Первая часть сериала «Этерна» выйдет на «Кинопоиске» 20 января 2022 года. Трейлер первого сезона был опубликован 21 ноября 2021 года на сервисе «Кинопоиск».

В основу сюжета фэнтези-сериала лег цикл романов писательницы Веры Камши «Отблески Этерны», состоящий из книг «Красное на красном», «От войны до войны», «Лик Победы», «Зимний излом», «Сердце Зверя», «Полночь» и «Расвет», часть из которых, в свою очередь, разделены на несколько томов.