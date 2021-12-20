Лима, , 00:19 — REGNUM Четыре случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Перу. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба минздрава страны.

Коронавирус Permkrai.ru

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Отмечается, что случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон» были выявлены у недавно приехавших в страну граждан.

Штамм коронавируса «Омикрон» был впервые выявлен в южной Африке. В настоящее время данный вариант коронавируса, обладающий чрезвычайно высокой способностью передаваться от человека к человека, постепенно вытесняет все прочие варианты коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Ирландии. ПО состоянию на 19 декабря, в 52% новых случаев заражения пациенты инфицированы новым штаммом.

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