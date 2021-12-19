Лондон, 20 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. 19 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ливерпулем». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Таким образом, «шпоры» прервали восьмиматчевую победную серию «мерсисайцев».

Hzh Стадион «Тоттенхэм Хотспур»

Забитыми мяча в составе «шпор» отметились Харри Кейн (13' Танги Ндомбеле) и Сон Хын Мин (74'). Два гола гостей забили Догу Жота (35' Эндрю Робертсон) и Эндрю Робертсон (69' Трент Александер-Арнольд).

Единственную красную карточку на 77-й минуте встречи получил фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон.

Статистика матча («Тоттенхэм"/ «Ливерпуль»)

Удары 10/18

Удары в створ 5/6

Владение 43%/57%

Угловые 6/4

Нарушения 12/11

«Ливерпуль», набрав 41 очко, укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 26-ю очками расположился на седьмой позиции.