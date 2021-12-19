Москва, 20 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. 18 декабря на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con главный редактор издания Роман Катков сообщил, что в 2022-м году, к 25-летнию премьеры картины, выйдет сборников комиксов по фильму «Брат».

Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Не брат ты мне

«В следующем году мы будем делать комикс по фильму «Брат» от издательства Bubble в рамках 25-летния фильма. Мы не могла остаться в стороне. Отмечу только, что это не будет копирование карты, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — цитирует Каткова издание ТАСС.

Премьера фильма Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году. Спустя три года вышло продолжение «Брат-2». Главные роли в обеих частях сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков.