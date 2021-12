Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама поделился ежегодным плейлистом со своей любимой музыкой. Об этом он рассказал в своих социальных сетях 19 декабря.

Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

В преддверии католического Рождества Барак Обама поделился списком своих любимых песен 2021 года в надежде, что люди «найдут нового исполнителя или песню, чтобы добавить их в свой собственный плейлист». В 2021 году Обаме понравились следующие песни: The Only Heartbreaker и Gold Chains в исполнении Genesis Owusu (настоящее имя — Кофи Овусу-Анса),Montero (Call Me By Your Name) от Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Хилл), Little Simz (настоящее имя — Симби Аджикаво) и ее песня Woman, совместный сингл Rumors от Lizzo (настоящее имя — Мелисса Джефферсон) и Cardi B (настоящее имя — Белкалис Альманзар), инди-рок группа Parquet Courts с синглом Walking At A Downtown Pace, Write A List Of Things To Look Forward To от Кортни Барнетт, а также песни от инди-рок группы Wye Oak, певицы Yebba (настоящее имя — Эбигейл Смит), рэпера Исайи Рашада и других.

https://twitter.com/BarackObama/status/1471168498768519168

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года Барак Обама также представил плейлист из любимых летних песен. В его список вошли песни от J. Cole (настоящее имя — Джермейн Коул), Майкла Кивануки и Джорджа Харрисона.

Читайте ранее в этом сюжете: Редкая запись Боуи была оценена в 12 тысяч фунтов на аукционе