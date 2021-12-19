Вашингтон, , 23:38 — REGNUM 16 на официальном YouTube-аккаунте киностудии Paramount Pictures был опубликован первый трейлер комедийного фильма «Потерянный город», премьера которого запланирована на 24 марта 2022 года.

Главные роли в фильме сыграют Сандра Буллок («Невидимая стороны», «Время убивать») и Ченнинг Татум («Шаг вперед»). Также в съемках фильма приняли участие Дэниэл Рэдклифф, Да’Вин Джой Рэндольф, Брэд Питт и Патти Харрисон.

Сюжет фильма расскажет о писательнице, которая отправится вместе с поклонником-миллионером и моделью, изображающего главного героя ее новой книги, на поиски сокровищ Затерянного города.