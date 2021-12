Денвер, США, , 10:13 — REGNUM Американская дэт-метал группа Blood Incantation анонсировала новый альбом под названием Timewave Zero. Продолжение второй студийного альбома Hidden History of the Human Race 2019 года выйдет 25 февраля, об этом информирует портал Pitchfork 19 декабря.

Рок-концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

Blood Incantation записали свой новый альбом на студии World Famous Studios в Денвере (США). Стандартное издание пластинки содержит только две песни — 21-минутную Io и почти 20-минутную Ea, в то время как расширенное издание на CD включает в себя третью песню — Chronophagia, которая длится 27 минут и 37 секунд.

«Внимательное прослушивание наших предыдущих записей показывает постепенное и преднамеренное увеличение экспериментальных, прогрессивных и психоделических компонентов», — рассказывают участники Blood Incantation. «Timewave Zero — это дистилляция этих элементов в концентрированное произведение; избавление от метала и подчеркивание мрачной, кинематографичной и космической атмосферы, которой известна наша музыка».

Читайте ранее в этом сюжете: NME: американцы бегают медленее при прослушивании музыки Дрейка