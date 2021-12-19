Соединённые Штаты Америки, , 23:27 — REGNUM 17 декабря Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало лицензию первому лекарству от пресбиопии. В ближайшее время в продажу поступят глазные капли Vuity, который могу заменить очки: она сужают зрачок, что помогает человеку видеть предметы вблизи. Отмечается, что препарат не влияет на способность видеть предметы вдалеке и действуют несколько часов.

Контактные линзы (сс) איתן טל

Также производитель отмечает, что наибольшая эффективность препарата достигается при использовании пациентами в возрастной группе от 40 до 55 лет.

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ) от проблем со зрением страдают около 2,2 миллиарда людей, из которых 1,8 миллиарда сталкиваются с пресбиопией.