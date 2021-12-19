Кадуна, Нигерия, 19 декабря 2021, 23:21 — REGNUM В Нигерии не менее 20 человек были убиты бандитами на северо-западе страны. Об этом сообщил министр безопасности и внутренних дел штата Кадуна Сэмюэль Аруван.
По его словам, бандиты грабили и поджигали дома, а также сельскохозяйственную технику. В настоящее время ведется расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нигерии студент одного из университетов, расположенного в Осогбо, столице штата Осун, был подожжен на костре своими одногруппниками.
Читайте также: Студенты в Нигерии подожгли своего одногруппника на костре