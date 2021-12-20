Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Джерард Уэй, Вокалист американской поп-панк группы My Chemical Romance, обсудил тему возрождения рок-музыки в поп-культуре, отметив, что люди «скучали по звуку гитар». Об этом Уэй рассказал в новом интервью порталу NME 19 декабря.

My Chemical Romance Jimack32

В разговоре с музыкальным порталом Уэй объяснил, почему он считает, что мотивы рок-музыки снова проникают в поп-музыку. «В 2000-х, когда мы появились, мы видели, что другие группы, такие как Green Day, получили новое дыхание: это было время рок-н-ролла», — рассказывает Джерард Уэй. «Рок-н-ролл был действительно доминирующей вещью».

«А потом поп-музыка начала многим рисковать, и мы увидели, как группы вынуждены использовать меньше гитар. И вот вы уже слышите: «Рок мертв». Если бы кто-нибудь давал мне бесплатную гитару каждый раз, когда кто-то говорил «Рок мертв», у меня было бы их бесчисленное множество» .

Он добавил: «То, во что я верю, произошло в то время, когда рок «исчез», [когда] не было слышно много гитар; я думаю, люди просто забыли о том, что можно получить от рок-группы, и нельзя нигде больше. Они просто скучали по звуку гитары. Поэтому вы начинаете слышать ее в поп-музыке. По мере продолжения этого цикла звук будет становиться тяжелее и интуитивным, потому что людям это просто нужно».

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