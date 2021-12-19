Канберра, , 23:17 — REGNUM Ученые Австралийского национальной университета предсказали исчезновение 1500 языков к концу XXI века: «Мы обнаружили, что без немедленного вмешательства потеря языка может утроиться в следующие 40 лет. А к концу этого века на 1500 языках и вовсе, возможно, перестанут говорить», — цитирует профессора Линделла Бромхэма журнал Nature Ecology and Evolution.

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Всего ученые выявили 51 фактор для исчезновения языков в ближайшее столетие.

Одним из фактором исследователи из Австралийского национального университета называют большое количество лет обучения в школе. Как правило, обучение идет на одном языке — государственном. Поэтому исследователи предлагают начать разработку учебных программ, направленных на двуязычное образование: на государственном языке и на языке коренного населения.