Сидней, Австралия, 19 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард, выступая на пресс-конференции 19 декабря, отказался обнародовать результаты моделирования по коронавирусу, подготовленного ранее специалистами из Университета Нового Южного Уэльса. Как сообщают журналисты новостного портала News.com.au, в документах сообщалось, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в штате может превысить 25 000 человек.

Сидней, Австралия

«Моделирование хорошо настолько, насколько хороши исходные данные, которыми вы обладаете», — заявил перед журналистами министр Хаззард репортерам.

«Помимо того, что на такой работе нужно научиться «никогда не говорить никогда», всегда найдутся эпидемиологи с противоположной точкой зрения … Так что я думаю, что публикация на данном этапе не совсем уместна, особенно учитывая то, что это документ кабинета министров», — продолжил Хаззард.

Стоявшего рядом с министром здравоохранения премьер-министра штата Доминика Перротте спросили, что его правительство намерено делать, когда число вновь выявляемых каждые сутки случаев заражения коронавирусом уже приблизилось к 25 тысячам, на что он ответил, что «правительство не в состоянии делать всё подряд».