Тбилиси, , 22:57 — REGNUM В тбилисском районе Вазисубани в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали несколько человек. Об этом 19 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Полиция

«Произошел взрыв, — сказал сотрудник пресс-службы. — По всей вероятности, взрыв был вызван утечкой газа».

По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек, один из них был госпитализирован.

Отмечается, что спасатели, прибывшие на место ЧП, эвакуировали жильцов дома.

Другие подробности пока не известны.