Тбилиси, 19 декабря 2021, 22:57 — REGNUM В тбилисском районе Вазисубани в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали несколько человек. Об этом 19 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«Произошел взрыв, — сказал сотрудник пресс-службы. — По всей вероятности, взрыв был вызван утечкой газа».
По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек, один из них был госпитализирован.
Отмечается, что спасатели, прибывшие на место ЧП, эвакуировали жильцов дома.
Другие подробности пока не известны.