Буэнос-Айрес, 19 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В Аргентине наследники бывшего игрока и тренера отечественной сборной по футболу Диего Марадоны (1960−2020) выставили на онлайн-аукцион более 80 его предметов, сообщает агентство Télam.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Отмечается, что за первый час аукциона было продано 29 предметов на общую сумму $13 710. Всего торги продолжались три часа.

Самым дорогим лотом был дом в Буэнос-Айресе, (стартовая цена $900 тыс.). За автомобиль Марадоны марки BMW надеялись выручить минимум $225 тыс. Эти лоты не нашли своего покупателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны.

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