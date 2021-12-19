Канберра, 19 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. 19 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и его жена Дженни Моррисон почтили память пятерых детей, погибших в ужасной трагедии при прыжках на батуте в одной из школ штата Тасмания. Супружеская пара в частном порядке выразила свое почтение семьям погибших, возложив цветы к мемориалу возле начальной школы Хиллкрест в Девонпорте, где и произошла трагедия, передает новостной портал News.com.au.

Simon Clancy Австралия

На фотографиях с места возложения цветов видно, как Моррисон не сдержался, когда преклонил колено возле фотографий ушедших из жизни детей. Впоследствии ему пришлось утешать свою супругу, которая также не выдержала напряжения и заплакала.

Вместе с цветами были оставлены записки, на которых говорилось: «От любящего сердца этим прекрасным детям, которых больше нет с нами».

Ранее Моррисон распорядился выделить 800 тысяч долларов на психологическую помощь семьям детей и местным жителям, которые обратились за помощью психологов.