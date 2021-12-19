Лондон, 19 декабря, 2021, 22:53 — ИА Регнум. 18 декабря британский журнал Empire опубликовал три новых обложки к новому фильму Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, премьера которого запланирована на 4 марта 2022 года.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж. Кристофер Нолан. 2005. США, Великобритания Бэтмен

Помимо Роберта Паттинсона, в фильме сыграют Зои Кравиц («Тронутые», «Безумный Макс: Дорога ярости»), Пол Дано («Нефть», «Молодость»), Джеффри Уайт («Казино Рояль», «Французский вестник») и Джон Туртурро («Бартон Финк», «Перекресток Миллера», «Трансформеры»).

По сюжету нового фильма, Бэтмен, обнаружив коррупционную сеть в Готэме, которая связана с его семьей, пытается распутать этот узел и сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник.