Хобарт, Австралия, 19 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. 19 декабря правительство штата Тасмания, одноименного острова, расположенного к югу от Австралии, приняло решение о введении в штате масочного режима. Ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях после того, как в Тасмании зарегистрировали три случая заражения коронавирусом, передает новостной портал News.com.au.

Pixabay.com Масочный режим

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Премьер-министр штата Тасмания Питер Гутвайн объявил 19 декабря, что маски будут обязательными во всех помещениях, включая офисы, рестораны, тренажерные залы, супермаркеты и торговые центры. Маски также необходимо будет носить в общественном транспорте, отметил он.

«Мы прибегали к такой мере и раньше. Сегодня многие жители Тасмании уже это делают», — отметил Гутвайн.

В то же время он также подчеркнул, что граждане могут снимать маски в спортзалах, когда, например, занимаются бегом.

«Просто руководствуйтесь здравым смыслом», — призвал граждан премьер-министр штата.