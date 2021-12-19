Канберра, 19 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. 19 декабря правительство Западной Австралии в одночасье ужесточило правила въезда в штат для жителей остальной части страны в рамках нового пограничного режима из-за обширного распространения коронавируса. Это произошло всего за пять дней до того, как австралийцы соберутся за праздничным столом на Рождество. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Теперь лица, путешествующие из Квинсленда и Тасмании, обязаны проходить карантин после того, как в обоих штатах были зафиксированы обширные вспышки коронавируса.

19 декабря Квинсленд перешел в категорию штатов и территорий Австралии со «средним риском» заражения, а это означает, что граждане должны получить специальное разрешение на въезд в Западную Австралию, а затем провести две недели на карантине. То же самое касается всех жителей Тасмании.

Все без исключения приезжие должны быть полностью привиты от COVID-19. Жители Нового Южного Уэльса не могут попасть в Западную Австралию вообще.