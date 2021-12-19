Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Компания Sony Pictures потратила на продвижение новой киноленты «Человек-паук: нет пути домой» 202 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем ушло на маркетинговую кампанию предыдущего фильма киностудии Marvel «Вечные».

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

При этом заявленный бюджет третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли составил 200 миллионов долларов.

Мировая премьера фильма «Человека-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. Ранее сообщалось, что за премьерный уик-энд кинолента собрала 587 миллионов долларов. При этом картина установила рекорд для фильмов, вышедший в период пандемии, собрав более 50 миллионов долларов в первую ночь после выхода.