Владикавказ, 19 декабря, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Соединяющая Россию и Грузию Военно-Грузинская дорога временно закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение закрыто в направлении на выезд из РФ с 19:30 19 декабря до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Военно-Грузинская дорога является единственной сухопутной магистралью, связывающей Россию с Арменией и Грузией.