Москва, 19 декабря 2021, 22:33 — REGNUM В Москве совершено двойное убийство. Об этом 19 декабря сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«В квартире жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе в г. Москве, обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц).

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.