Москва, , 22:33 — REGNUM В Москве совершено двойное убийство. Об этом 19 декабря сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

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«В квартире жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе в г. Москве, обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц).

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.