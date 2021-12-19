Лондон, , 22:28 — REGNUM В Великобритании отвечать за переговоры с Евросоюзом по североирландскому протоколу после отставки спецпредставителя премьер-министра по Brexit и международной политике Дэвида Фроста будет Лиз Трасс. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел станет главным переговорщиком с ЕС по североирландскому протоколу после ухода лорда Фроста. Министерские полномочия в вопросах отношений Соединенного Королевства с Европейским союзом переходят к Лиз Трасс с этого момента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря спецпредставитель Великобритании по Brexit и международной политике Дэвид Фрост оставил свой пост из-за разногласий с премьер-министром Борисом Джонсоном.

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