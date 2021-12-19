Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Китай в течение многих лет «экономически грабил» США. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай экономически грабил нас в течение многих лет, — заявил он. — Я постоянно об этом говорил».

По его словам, из-за проводимой Пекином политики экономика США теряла около $500 млрд в год.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что влияние США в мире упало до исторического минимума после того, как главой Белого дома стал Джо Байден.