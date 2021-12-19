Москва, 19 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. 19 декабря на сайте ЕАИС сообщили, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» за премьерный уик-энд посмотрело более 2,5 миллионов зрителей. Таким образом, кассовые сборы фильма превысили 1,1 миллиарда рублей.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США Человек-паук

Напомним, что мировая премьера третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли состоялась в прошедший четверг, 15 декабря. В первую же ночь кинолента собрала 50 миллионов долларов, что является рекордов для фильмов, вышедших в период пандемии.

К 19 декабря мировая касса фильма от студии Marvel достигла 587 миллионов долларов. При этом заявленный бюджет — 200 миллионов долларов.