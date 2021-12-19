Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Третий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» только в первую ночь проката собрал около 50 миллионов долларов, что показывает, что фанатам киновселенной пришлось по душе возвращение Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда к ролям «Пауков» из прошлых адаптаций комиксом. Как сообщает издание Popcornnews, успех картины может заставить киностудию Marvel продлить соглашения с актерами. По слухам «Пауки» появятся в новой серии фильмов от Marvel «Секретные войны», которая уже несколько лет разрабатывается студией.

Тоби Магуайр в роли Человека-паука Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США

Стоит отметить, что цикл комиксом «Секретные войны» — одна из самых масштабных серий, в которой описано множество кроссоверов.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» превысили 1,1 миллиарда рублей по итогам первого уик-энда.