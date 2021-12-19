Киев, 19 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в военном госпитале Гори, начались проблемы с памятью. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько во время эфира на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями, — заявила Ясько. — Сюда также входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его (Михаил Саакашвили) координации движений, на то, как он может двигаться и ходить, также на память».

По ее словам, симптомные заболевания, которые развиваются у экс-президента Грузии, могут привести к инвалидности.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается.