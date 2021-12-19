Бейрут, 19 декабря 2021, 21:54 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун в ходе переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подтвердил намерение организовать весной 2022 году парламентские выборы.
По его словам, ливанское правительство работает над поэтапным преодолением кризиса в соответствии с планом оздоровления экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Ливане должны были состояться 27 марта 2022 г. После утверждения принятого парламентом закона Аун отправил его на доработку.