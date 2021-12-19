Бейрут, 19 декабря, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун в ходе переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подтвердил намерение организовать весной 2022 году парламентские выборы.

Presidency.gov.lb Мишель Аун

«Предстоящие весной выборы будут прозрачными и справедливыми, отражающими истинную волю ливанцев», — сказал Аун на совместной пресс-конференции во дворце Баабда.

По его словам, ливанское правительство работает над поэтапным преодолением кризиса в соответствии с планом оздоровления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Ливане должны были состояться 27 марта 2022 г. После утверждения принятого парламентом закона Аун отправил его на доработку.