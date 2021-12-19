19 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии о том, что российского посла в республике необходимо объявить персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.

Артур Савин, , 22:42 — REGNUM Заявление председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Иона Гузуна о том, что посла России в республике Олега Васнецова необходимо объявить персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

»Не возвращать долги годами — это тоже не совсем дружественная акция. Как вы, так и вам. Долг верните сначала и только потом свой рот раскрывайте!» — указывает Николай И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия позволяет себе слишком самоуверенное поведение, но ей стоит помнить, что перед Россией у неё сохраняется огромный долг за газ.

«Дружественная — не дружественная, а долги за газ висят. Пускай свой рот раскрывают, когда перед Россией извинятся и все деньги до последней копейки выплатят. Страна-попрошайка №2», — отмечает Юрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всего в этой ситуации недовольна Москва, ведь поведение Молдавии в последнее время оставляет желать лучшего.

«Ну, так России очень многое не нравится в действиях Молдавии. И что теперь? Они тут же исправляются? Нет. А почему Россия должна к ним прислушиваться? Не нравится? Дело ваше. Делайте им что хотите», — написала Елена П.

Часть людей полагает, что российский посол не поехал бы в Приднестровье, если бы Молдавия при покровительстве западных стран не нарушала права жителей этой республики.

«Наплевательское отношение к гражданам Приднестровья, нарушение их прав и свобод, отказ от права на их самоопределение, — это всё каким шагом является, дружественным и демократичным? России не будет в этих республиках только тогда, когда Запад перестанет нарушать права граждан, когда Запад перестанет нарушать их право на самоопределение. Россия продолжит защищать права этих граждан, так как лицемеры видят нарушения только когда это касается их интересов. А когда те, кто противоречат их интересам, по мнению Запада, не должны иметь прав и свобод, они всячески поддерживают подобные нарушения», — считает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре Молдавия начнёт носиться с Приднестровьем в качестве товара для обмена на различные коврижки.

«Ох, Молдова-Молдова… то ли ещё будет через три года, когда начнутся переговоры с Украиной о передаче тех или иных территорий России. Приднестровье вдруг окажется ценным товаром для Кишинёва, он будет совсем не против дать за него высокую цену. В ПМР тогда не только послы наши будут, но, надеюсь, и ещё кое-кто с кое-чем!» — предупреждает Тамара Г.

Олег Васнецов President.gospmr.org

Нашлись и те, кто убеждены, что мнение Молдавии будут учитывать только тогда, когда республика начнёт вести себя по-человечески в отношениях с Российской Федерацией.

«У нас в правительстве никто, слава Богу, молдаван друзьями и не называл. Пусть сначала сами научатся не плевать в кормящую руку России, а потом уже что-то будут иметь право вякать», — пишет Артём Л.

Напомним, 18 декабря председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун написал в Facebook о том, что посла России в республике Олега Васнецова необходимо объявить персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.