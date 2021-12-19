Вашингтон, 19 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не поддерживает возможный бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

ИА REGNUM Трамп

«Нет, не поддерживаю, потому что я видел, как это сделал президент Джимми Картер (речь о бойкоте ОИ-1980 в Москве), и это было ужасно. Это бьёт по спортсменам», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица Соединённых Штатов. Инициативу поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Читайте также: Олимпиада в Пекине пройдёт без британских министров