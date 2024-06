Вашингтон, 19 декабря, 2021, 21:44 — ИА Регнум. 19 декабря в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована статья, объясняющая процесс создания ложных воспоминаний на основе результатов исследований американский ученых из Университета Дьюка.

Мозг

В исследовании принимало участие более двадцати добровольцев. В первый день эксперимента участникам предложили просмотреть около семидесяти коротких видео. На следующий день добровольцы также просматривали те же самые видео, однако некоторые из них обрывались в случайном порядке где-то на середине. В последний же день участников просили пересказать сюжеты просмотренных видеороликов. В это время ученые фиксировали активность мозга.

В итоге выяснилось, что участники, которые не смогли вспомнить сюжет, на ходу додумывали продолжение. В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что работа гиппокампа нарушалась во время прерывания видеоряда. Это приводило к обновлению содержания просмотренной запомненной информации. По этой причине и происходит образование ложных воспоминаний.