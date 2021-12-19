Канберра, , 21:34 — REGNUM 16 декабря издание Scientific Reports опубликовало статью об открытии первой в мире многоножки с более чем 1000 ногами. Биологи из Австралии обнаружили особь нового вида в Западной Австралии в буровой скважине для разведки полезных ископаемых на глубине 60 метров под землей. Ученые насчитали у нее 1306 ног. Новый вид получил назначение Eumillipes persephine.

Многоножка Josch13

Также в статье опубликованы более подробные данные о строении многоножки, принадлежащей к новому виду. Тело одной особи состоит из 330 сегментов, шириной менее 1 сантиметра и длинной около 10 сантиметров.

До этого открытия максимальное известное количество ног у подобных существ не превышало 750.