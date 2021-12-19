Прага, , 21:28 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает главу МИД страны, представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского слабым звеном в правительстве. Об этом Земан рассказал в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

Милош Земан David Sedlecký

По его словам, во время последней встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала предложил свои личные гарантии, что Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой правительства, а конкретно — в плане стратегического партнерства с Израилем.

«Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром», — сказал Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан утвердил 17 декабря состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Помимо премьера, в состав правительства входят 18 министров вместо прежних 15-ти.

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