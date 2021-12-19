Бордо, Франция, , 21:26 — REGNUM Французская компания Airseas в начале 2022 года проведет пробный рейс с использованием паруса на грузовом судне. Парус, размером около 5380 квадратных футов, будет прикреплен к 505-футовому кораблю Ville de Bordeaux, который должен будет протестировать воздушного змея Seawing в течение шести месяцев.

Судно PublicDomainPictures

Компания Airseas заявила, что главной целью этого проекта является развертывание экологически чистых силовых установок для 10% мирового грузового флота к 2030-му году. Также французская компания сообщает, что воздушный змей Seawing может быть модернизирован для установки на любой тип судна.

Издание Futurism пишет, что судно Ville de Bordeaux по-прежнему будет использовать свои двигатели, однако использование Seawing должно понизить расходы топлива.