Киев, , 21:24 — REGNUM Делегация Конгресса США посетила столицу Украины. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба посольства США на Украине на странице в соцсети Facebook.

Флаги США и Украины U.S. Department of State

«Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что члены делегации прибыли на Украину для обсуждения «российского агрессивного военного наращивания на Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства».

»Кроу вместе с его коллегами… подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в украинских и западных СМИ в последнее время появляются сообщения о мнимой подготовке «вторжения» РФ на Украину.