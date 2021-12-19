Тюмень, 20 декабря, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Тюменские врачи в среднем получают 101,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Тюменьстат. Более 100 тыс. рублей зарабатывают в среднем врачи в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Тобольске.

Peggy Marco Зарплата

Младший медицинский персонал в среднем получает в Тюменской области 49,1 тысячи рублей. Средний — около 51,6 тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства HeadHunter, в Тюменской области в конце октября 2021 года могли рассчитывать на зарплату в 63 280 рублей, в Югре — 67 060 рублей, в ЯНАО — 90 830 рублей.