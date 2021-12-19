Киев, 19 декабря, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Метеорологи зафиксировали возле украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде рекордное за 20 лет количество снега. Об этом говорится в сообщении национального антарктического научного центра Украины в Facebook.

Taringa.net Антарктида

«Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году и составлял 2,65 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 российских ученых отправились на антарктическую станцию «Восток» в нынешнем сезоне. 12 человек — это максимальное количество специалистов со времен СССР.

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