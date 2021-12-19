В США умер бывший сенатор Джонни Айзаксон
Вашингтон, 19 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах на 77-м году жизни скончался бывший сенатор от штата Джорджия Джонни Айзаксон, говорится в заявлении губернатора штата Брайана Кемпа.
Gadini
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«Джорджия потеряла одного из самых великих государственных деятелей и лидера-служителя Джонни Айзаксона», — написал он в Facebook.
Айзаксон умер в своем доме в городе Атланта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США скончалась известная балерина Марджори Толчиф, ей было 95 лет.
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