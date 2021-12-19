Гётеборг, Швеция, 19 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. 19 декабря агент 20-летнего шведского флангового нападающего «Хеккена» Патрика Волемарка Фредрик Рисп сообщил, что к его клиенту действительно проявляют интерес два клуба из Российской Премьер-лиги. Зимой Волемарка попробуют подписать московский ЦСКА и «Краснодар».

ЦСКА

В прошедшем сезоне шведского Аллсвенскана 2021 Патрик Волемарк принял участие в 29-ти турах, в которых отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Футболист занял четвертое место в гонке ассистентов. «Хеккен», набрав лишь 36 очков после 30-ти сыгранных туров, занял двенадцатую строчку в турнирной таблице внутреннего чемпионата.

Портал transfermarkt оценивает нападающего «Хеккена» в 3,5 миллиона евро. Соглашение футболиста со шведским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года.