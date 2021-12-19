Кызыл, , 20:48 — REGNUM В Туве завершено расследование уголовного дела о хищении средств при ремонте спортивного зала школы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в июле 2019 года между Эрзинской средней школой им. С. Чакар и подрядчиком — компанией «Энестрой» был заключен контракт по капитальному ремонту спортивного зала на сумму 1 589 342,40 рублей. С августа по сентябрь, а затем в октябре 2019 года гендиректор «Энестроя», зная, что объёмы работ в соответствии с проектно-сметной документацией не выполнены, предоставлял предварительно подготовленные им фиктивные документы о якобы выполненных работах, и добился подписания заказчиком подложных актов о приёмке выполненных работ, на основании которых на его счета были перечислены бюджетные средства.

«Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы объём и стоимость фактически выполненных на объекте работ не соответствуют заключенному государственному контракту и проектно-сметной документации, и составили всего 570 248 рублей. Таким образом, обвиняемый путём обмана похитил бюджетные денежные средства в сумме 1 019 094,40 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив министерству финансов Тува материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером», — уточнили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело, возбуждённое в отношении гендиректора компании направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по обвинению бывшего директора школы ранее также было направлено в суд для рассмотрения по существу.