Лондон, 19 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. 19 декабря в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Ливерпулем» 28-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметился забитым мячом. Этот гол в ворота команды АПЛ стал для нападающего первым с октября.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

В последний раз Харри Кейн забивал в ворота команды Английской Премьер-лиги 17 октября в матче 8-го тура чемпионата с «Ньюкаслом». Всего в текущем сезоне на счету Кейна девять голов и две голевые передачи в двадцати матчах за «шпор» во всех турнирах.

Прошлым летом сорвался трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед». В последний момент «горожане» отказались от таранного форварда в пользу техничного атакующего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.