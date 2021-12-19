Химки, Московская область, , 20:37 — REGNUM 19 декабря член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб завершил сделку по трансферу 33-летнего центрального полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Футболист перебрался в «Химки» на правах свободного агента.

Павел Мамаев Михаил Слен

Соглашение Павла Мамаева с «Ростовом» было рассчитано до 31 декабря 2021 года, однако российский полузащитник принял решение не продлевать контракт.

В первой половине сезона Павел Мамаев принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле 370 минут.

До «Химок» и «Ростова» Павел Мамаев выступал за московское «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».