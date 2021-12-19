Екатеринбург, 19 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. 22-летний российский фланговый защитник «Урала» Арсен Адамов в ближайшее время перейдет в московский «Локомотив». Об этом сообщил его дедушка, Хайдар Алханов: «Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал согласие на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться — по сумме выкупа трансфер. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о его переходе. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локо», — цитирует Алханова издание «РБ Спорт».

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Ранее сообщалось, что московский клуб готов предложить клубу из Екатеринбурга 2 миллиона евро за трансфер Адамова. При этом портал transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Арсен Адамов принял участие в девятнадцати матчах за «Урал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова». До 2021 года Адамов выступал за грозненский «Ахмат».