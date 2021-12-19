Тбилиси, 19 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Бывший глава генерального штаба вооруженных сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей, сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

Victor Задержание

Отмечается, что бывший генерал был задержан в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Каландадзе возглавлял генштаб ВС Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. В 2014 году уехал на Украину.