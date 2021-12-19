Лондон, 19 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 82 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 19 декабря свидетельствуют данные правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 82 886 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 11 361 387.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 45 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 147 218.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии было выявлено более 93 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.